Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил площадку предприятия «Амкодор-ЛТЗ» на территории бывшего Липецкого тракторного завода. Глава региона обсудил с инвесторами ход работ. Компания восстанавливает цех для запуска производства навесной сельскохозяйственной техники.

«В сравнении с тем, что видели до реконструкции, – небо и земля. Помещение было в ужасном состоянии – разруха внутри и снаружи, всё разбито и поломано», – отметил губернатор.

Здание почти полностью восстановили. В процессе работ установили, что в крайне плохом состоянии оказались подземные коммуникации. Пришлось проводить незапланированные восстановительные работы. Из-за чего сдвигаются сроки запуска производства.

«Это объективно. Инвестора не торопим. Тут главное – сделать на совесть и чтобы помещение долго служило», – подчеркнул Игорь Артамонов. Он добавил, что работе с коммуникациями нужно уделить должное внимание и столько времени, сколько потребуется. По словам губернатора, у предприятия большие перспективы и каждый механизм здесь должен быть надёжным.