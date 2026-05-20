Поехать на Чукотку смогут молодые хранители традиций из Липецкой области

Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» продлевает приём заявок на всероссийский конкурс «По наследству». Поделиться историями о семейных традициях и народных обычаях, рассказать об особенностях национальной кухни, местных диалектах и художественных промыслах своего региона в социальных сетях теперь можно до 24 мая включительно. Авторы лучших публикаций отправятся летом в путешествие на Чукотку, где отпразднуют Международный день коренных народов мира. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Конкурс проводится в честь Года единства народов России. Он посвящён осмыслению личной и культурной идентичности через живые истории людей со всей страны. Принять участие в нём могут граждане РФ от 18 лет. Заявки принимаются на официальном сайте программы.

Четыре победителя уже определены по итогам выполнения тематических заданий на платформе ВКонтакте. Они выкладывали публикации на темы: семейные корни (праздники, традиции, обычаи народов и семей); кулинарные традиции (традиционные блюда народов и семей); голос предков (диалекты регионов); сокровища памяти (ремёсла и художественные промыслы регионов). Еще 11 авторов определятся по итогам заявочной кампании. Претенденты на поездку должны опубликовать не менее четырех постов на те же темы. Ссылки на посты необходимо указать в заявке на сайте. Имена победителей будут опубликованы после 29 мая. В августе 15 победителей (4 победителя тематических недель и 11 победителей общего зачёта) отправятся в многодневное путешествие на Чукотку.

Информация об организаторах, полных правилах проведения конкурсного отбора, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных поездок размещена в положении на страничке проекта. Там же приведены требования к конкурсным постам и критерии оценки. По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по телефону службы поддержки: 8(800)444-80-63 и электронной почте support@morethantrip.ru .

Партнерами конкурса выступают Правительство Чукотского автономного округа и Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ЭЦ ПОРА), которые окажут содействие при проведении тура на территории Арктического региона, а также программа развития «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». За выполнение заданий конкурса «По наследству» сервис начислит баллы, их можно будет обменивать на полезные призы.

«Наша страна огромная, многонациональная, многокультурная – каждый уголок особенный и неповторимый. Уверен, липчанам есть, о чем рассказать жителям других регионов – о своих традициях и обычаях. Желаю победы в конкурсе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.