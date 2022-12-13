Поэт, автор четырех книг стихов из Липецка Михаил Червяков занял первое место в возрастной категории 36-50 лет VI Всероссийского конкурса «Поэзия Красного города». Церемония награждения состоялась в Йошкар-Оле.

Творческое состязание среди поэтов и авторов песен проводится в Республики Марий-Эл с 2017 года. Изначально конкурс «Поэзия Красного города» считался городским, но в 2022-м он стал всероссийским. Свои работы прислали более 400 участников из 57 регионов России. Также сочинения представили авторы из Казахстана, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Киргизии, Молдавии и стран дальнего зарубежья: Испании, Франции, Ирландии, Польши, Сербии, Израиля.

Липецк представлял член Союза российских писателей, победитель многочисленных конкурсов и фестивалей Михаил Червяков. В этом году его стихи вошли в третий том антологии «Писатели Липецкого края. XXI век» под редакцией Николая Калтыгина (Филина), Андрея Новикова и Александра Пономарева. Сборник издан в Москве при поддержке управления культуры и туризма Липецкой области.

«Липецкая земля богата талантами. Прекрасно, что им удается заслужить известность и признание не только среди земляков, но и на всероссийском уровне. Хочется пожелать автору дальнейших успехов и творческого вдохновения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.