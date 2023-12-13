Подходят к своему завершению ремонтные работы зрительного зала и сцены в Доме культуры села Пушкино. Преображение этого внутреннего пространства стало возможным благодаря исполнению предвыборных обещаний губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова. Недавно Игорь Георгиевич побывал с рабочим визитом в Добринском районе. Заехал и в Пушкинский ДК. Ознакомившись тогда с ходом работ, побывав в спортзале, библиотеке и других помещениях, руководитель региона дал главе Добринского района А.Н. Пасынкову задание проработать проект ремонта оставшихся объектов, чтобы все это большое здание было ухоженным.

В одном здании с сельским очагом культуры находится и местная администрация. Глава поселения Нина Демихова ежедневно и даже по несколько раз в день бывает на строительной площадке.

— Здание ДК, — рассказывает Нина Георгиевна, — было возведено в далеком 1978 году. Через 11 лет в нем был проведен последний масштабный ремонт. За последние годы благодаря поддержке И.Г. Артамонова в ДК отремонтировали крышу, в 2021 году сделали отопление, а в прошлом году — окна и двери. Теперь дошло дело и до зрительного зала. Деньги на ремонт были выделены из областной и районной казны. Спонсорскую помощь оказало ООО «Добрыня».

Оставшиеся на стенах зрительного зала с советских времен барельефы решено сохранить.

Все демонтажные работы в зрительном зале уже завершены. Стены полностью оштукатурены и подготовлены под покраску. Но грандиозные барельефы на стенах будут сохранены и обновлены. Частично были заменены полы. На завершающей стадии они будут покрыты ковролином. На сцене также выровняли пол. На ней вскоре уложат линолеум. На момент визита корреспондента «ДВ» рабочие фирмы-подрядчика занимались электричеством. До ремонта зрительного зала именно его освещение было большой проблемой. Теперь ее не будет.

По словам Н.Г. Демиховой, сельская администрация уже подала документы на вступление в областную программу для ремонта фойе СДК. Если заявка будет одобрена, то следующим этапом преображения как раз и будет фойе. Пока же сельские артисты готовят новогоднюю программу для своих односельчан на маленькой сцене в фойе Дома культуры. Но уже совсем скоро они порадуют благодарных зрителей с основной сцены…