Поэтический спектакль «Любовь без парашюта» бесплатно покажут в рамках литературного фестиваля «ЛевитовФест». Событие состоится 11 августа в 19.00 в управлении молодежной политики Липецкой области по адресу: Липецк, улица Советская, 7 (вход со стороны Первомайской), сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Постановка основана на стихах Андрея Коровина, Ольги Подъёмщиковой и Сергея Белозёрова в инсценировке Нины Дунаевой. Эти три поэта в 90-е годы жили и тесно общались в Туле, их связывали дружеские и семейные отношения. Название – это метафора из стихотворения Андрея Коровина «Снебапад» памяти Ольги Подъёмщиковой. Автор инсценировки Нина Дунаева: «Эти трое вели поэтический разговор в жизни, и в каком-то смысле он не окончен и продолжается до сих пор…»

«Любовь без парашюта» – спектакль о судьбе, роке, взаимоотношениях героев в жизни и творчестве. Это конец советской эпохи, когда поэта Белозёрова отправляют в ссылку в Сибирь, а его жена Подъёмщикова следует за ним. Это трагедия семьи, в которой рождается больной ребёнок. Это крах одной семьи и рождение новой любви Подъёмщиковой и Коровина. Это трагическая смерть ребёнка и самих главных героев – Подъёмщиковой и Белозёрова. Это диалог Коровина с ушедшими на языке поэзии. Наконец, это история о «невероятно мощном потоке любви и боли», как отметила в своём отзыве главный редактор международного литературного журнала «Этажи» Ирина Терра.

Автор инсценировки Нина Дунаева в спектакле исполнит роль Ольги Подъёмщиковой. Андрей Коровин сыграет самого себя. Образ Сергея Белозёрова представит актер театра и кино Сергей Куликов. Режиссёр Анна Куликова (Москва) использует в постановке приём «чёрного кабинета». Всё пространство действия происходит на чёрной сцене с минимумом реквизита, так что внимание зрителя сконцентрировано на стихах и игре актеров. Лишь на заднем плане уютный островок быта символизирует рай, в который попадают герои после смерти, а чёрный кабинет – это реальность, в которой они так мало были счастливы. Премьера поэтического спектакля «Любовь без парашюта» состоялась в день 50-летнего юбилея Андрея Коровина в Музее-театре «Булгаковский Дом» 3 апреля 2021 года в Москве.

«Этот спектакль – необычный подарок для липчан, необычно место постановки, его концепция. Это действительно что-то новое, и я уверен, наши граждане проникнутся идеей и оценят инсценировку по достоинству», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.