Липецк и Елец готовятся встречать поезд Деда Мороза. На железнодорожный вокзал областного центра праздничный состав прибудет 20 декабря в 8:30 и останется в городе до 14:00. Из Липецка Дед Мороз со свитой поедет в Елец, где сказочных волшебников встретят в 16:50. Посетителей вокзалов ждёт получасовая праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

В праздничном поезде пять вагонов, три из которых – сказочная деревня, приёмная Деда Мороза и вагон-буфет – доступны для посещения по билетам. Бесплатно горожане смогут побывать в вагоне-лавке с фото-купе и вагоне-ресторане, где можно приобрести подарки, сувенирную продукцию Великого Устюга и Костромы, а также отправить открытку Деду Морозу или друзьям и близким по всей стране.

Праздничный состав стартовал из Великого Устюга 22 октября. Всего в этом году поезд Деда Мороза посетит больше 100 российских городов. Новогоднее путешествие завершится 15 января.