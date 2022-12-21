Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники посетили Липецкую область. «Поезд Деда Мороза» — передвижная резиденция новогоднего волшебника утром прибыл в Липецк, после обеда отправился в Елец. В областном центре на перроне железнодорожного вокзала Деда Мороза и его комнаду встечали и дети, и взрослые. Главынй волшеник, его внучка Снегурочка, чудесные лесные звери, снеговики устроили для гостей праздничное представление.

В поезде пять сказочных вагонов. Три из них – сказочная деревня, приёмная Деда Мороза и вагон-буфет – были доступны только обладателям билетов. Их раскупили буквально за минуты после публикации на сайте РЖД. Однако все желающие могли попасть в вагон-ресторан и передвижную лавку с сувенирами из Великого Устюга и Костромы — родины Снегурочки.

В красиво украшенных вагонах царила предновогодняя атмосфера. Гости могли попить горячего чая с символом уходящего года — Тигром. Дети рассказывали дедушке и его внучке стихи, пели песни, загадывали желания, делали памятные фото.

Поезд Деда Мороза – это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, созданный в 2021 году. Проект настолько понравился как маленьким, так и взрослым гостям поезда, что теперь он станет ежегодным. Уже 22 октября этого года Дед Мороз вновь отправился в свое удивительное железнодорожное путешествие, чтобы проехать через всю страну – от Великого Устюга до Владивостока и обратно, подарить сказку детям из разных уголков страны — на маршруте более cта больших и малых городов и поселков. Путешествие завершится 22 января на станции Котлас-Южный в Архангельской области.

Интересно, что в этом году проект стал лауреатом всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший событийный тур».