Каждую пятницу, начиная с 6 сентября, будет курсировать ускоренный межобластной поезд №7147/7148 Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

От вокзала Воронеж-1 пригородный поезд будет отправляться в 18:20, а прибудет в Липецк в 20:23. В обратном направлении состав отправится в 20:46 и прибудет в 22:26. Предусмотрены остановки на станциях Графская и Усмань.

«Пассажиропоток растет, развивается внутренний туризм. Мы заинтересованы в укреплении межобластного сообщения между Липецком и Воронежем», — отмечал глава региона Игорь Артамонов.