«Поезд Победы» приедет в Елец на два дня — 19 и 20 апреля

На железнодорожную станцию Ельца в третий раз прибудет передвижной музей «Поезд Победы», который жители и гости города смогут посетить 19 и 20 апреля с 10:00 до 19:00. Посещение бесплатное. Нужна предварительная регистрация на сайте поездпобеды.рф. Билеты, как предупреждают организаторы, зачастую заканчиваются в течение часа после открытия записи, которая стартует за сутки до прибытия состава.

«Этот проект — не просто музей на колесах, а фактически живой мост между поколениями. Он позволяет каждому, особенно молодежи, ощутить связь с подвигом наших предков, чьи имена навсегда вписаны в летопись Великой Победы», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Поезд Победы» представляет собой 10 тематических вагонов, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны. С помощью дополненной реальности, объемного звука, театрального освещения и 150 гиперреалистичных фигур воссоздана атмосфера военных лет. Экспозиция включает более 400 квадратных метров декораций, 4000 единиц подлинного реквизита, 50 видеопроекторов и 140 мультимедийных поверхностей. В 2023 году выставка дополнилась вагоном, рассказывающим о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах, а в 2024-м при поддержке Президентского фонда культурных инициатив появилась интерактивная версия с 79 цифровыми панорамами и 158 элементами, вовлекающими зрителей в историю.

За пять лет поезд преодолел свыше 215 тысяч километров, посетив 229 городов — от Крыма до Владивостока, от заполярных Лабытнанги до южного Дербента. Его уже увидели более 1,2 миллиона человек, а виртуальный тур на сайте проекта собрал аналогичное количество просмотров. Организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ, ОАО «РЖД» и движение «Волонтеры Победы», а над созданием экспозиции работали специалисты творческой мастерской «Невский баталист» и медиагруппы «Красный квадрат».