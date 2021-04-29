«Поезд Победы» прибудет в областной центр 2 мая в 10 утра. На перроне железнодорожного вокзала Липецка уникальный передвижной музей пробудет два дня и будет принимать гостей с 10.00 до 20.00. Чтобы посетить экспозицию, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта. Она начнется с 30 апреля. Такие меры связаны с коронавирусными ограничениями по количеству человек, которые могут одновременно подняться в поезд.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Такие выставки очень важны для патриотического воспитания подрастающего поколения. Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – считает руководитель области.

«Поезд Победы» во главе с паровозом постройки середины XX века- это передвижной музей, размещенный в движущемся составе поезда. В поезде 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые с помощью световых и звуковых эффектов воссоздают воздушные бои и танковые атаки, рисуют картины солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени. Первый «Поезд Победы» отправился в путь 9 мая 1995 года — в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор эта патриотическая акция стала традицией железных дорог России.