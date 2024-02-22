Липецк присоединится к Всероссийской акции «Сила в правде», инициированной Министерством обороны Российской Федерации. Она продлится с 23 февраля по 8 мая. За это время агитационный поезд «Сила в правде» проедет через 67 субъектов России и остановится в 74 городах. Посетить интерактивные площадки поезда жители и гости Липецка смогут 27 февраля с 10 до 14 часов в порядке очереди.

Будут представлены тематические вагоны «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, честь, отвага», «Армия России» и, разумеется, «Военная служба по контакту – выбор сильных!». На железнодорожной платформе будут размещены образцы современной техники Вооруженных Сил России, а все желающие смогу отведать полевой каши, сплести маскировочные сети и написать письма в поддержку наших бойцов. Настроение участникам акции будут создавать лучшие творческие коллективы области.

«Подобные акции РЖД всегда привлекают внимание широкой публики. Тематические поезда наполнены глубоким патриотическим смыслом, который позволяет людям о многом задуматься. Радует, что почти всегда маршруты проходят через Липецкую область. Это дает возможность и нашим жителям увидеть экспозиции», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.