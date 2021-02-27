Сегодня, 27 февраля, на железнодорожном переезде 413 км, расположенном в районе станции Телегино, произошло ДТП. Водитель большегрузного автомобиля при пересечении путей не справился с управлением и допустил опрокидывание.

LipetskMedia сообщает, что у грузовика отказали тормоза у железнодорожного переезда. Водитель пытался уйти от столкновения с попутными автомобилями, задел по касательной пару легковушек, врезался в прицеп еще одной фуры и остановился на переезде. Движение поездов в оба направления было перекрыто. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура не повреждена.

По информации пресс-центра ЮВЖД, в результате происшествия на 2 часа 26 минут задержан пассажирский поезд №89 сообщением Санкт-Петербург – Волгоград. На график движения других пассажирских поездов ситуация не повлияла.

Для ликвидации последствий ДТП на место прибыл восстановительный поезд со станции Елец. В настоящее время поезд №89 отправлен по назначению, железнодорожники принимают все необходимые меры для ввода его в график.

Из-за аварии выросла огромная пробка на въезде в Елец.

Фото: ДТП Елец.