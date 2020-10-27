Поездка из Добринки в Липецк с 1 ноября подорожает на 19 рублей

С 1 ноября проезд цена проезда в общественном транспорте Липецкой области повысится. Соответствующее решение приняло региональное управление потребительского рынка и ценовой политики.

По городу Липецку цена вырастет:

с 19 руб. за 1 поездку до 21 руб. при оплате проезда с применением транспортной карты

с 24 руб. до 26 руб. при оплате проезда наличными денежными средствами;

В пригородном сообщении:

с 2 руб. до 2,2 руб. за 1 пассажирокилометр при оплате проезда с применением транспортной карты

с 2,5 руб. до 2,7 руб. за 1 пассажирокилометр при оплате проезда наличными денежными средствами;

В междугородном сообщении:

с 2,1 руб. до 2,3 руб. за 1 пассажирокилометр при оплате проезда с применением транспортной карты

с 2,6 руб. до 2,8 руб. за 1 пассажирокилометр при оплате проезда наличными денежными средствами.

В итоге, чтобы съездить из Добринки в Липецк, придется вместо прежних 247,5 рублей выложить уже 266,5 рублей, это если без транспортной карты.

С транспортной картой поездка из Добринки до областного центра вместо прежних 200 рублей будет стоить 219 рублей.