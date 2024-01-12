В лицее №1 п. Добринка, в школьном музее, открыли Уголок Героя, посвящённый выпускнику-участнику СВО Андрею Анатольевичу КУЛИКОВУ. Он погиб 3 декабря 2022 г.

На важное мероприятие лицеисты пригласили маму Андрея — Наталью Николаевну и его тётю, а также представителей общественных организаций. Андрей был единственным сыном в семье.

— Он рос неунывающим и активным подростком, — рассказывает бывший классный руководитель парня Елена Михайловна Злобина, — всегда принимал участие в спортивных соревнованиях, особенно увлекался восточными единоборствами — тхеквондо и ушу. «Чемпион Черноземья» — такое высокое звание дали ему соперники.

Сразу после школы А.А. Куликов не поступил в вуз и ушёл служить в армию, более того — он стал участником боевых действий, поскольку шла 1-я Чеченская кампания. Добринец героически сражался с боевиками и за это был награждён медалью «За отвагу».

По окончании срочной службы он поступил в Воронежскую юридическую академию. Став дипломированным юристом, трудился в Добринском мировом суде, обзавёлся тут семьёй.

Однако такая работа не сильно его увлекала, и Андрей Куликов принимает решение резко изменить жизнь: вновь продолжил службу, заключив контракт. И уезжает жить в г. Заполярный Мурманской области. Туда же из Добринки пригласил и свою маму.

С 2014-го начались его командировки в Сирию. Ему сначала присвоили звание лейтенанта, потом — старшего лейтенанта. Земляк дослужился до капитана…

Когда началась специальная военная операция, А.А. Куликов вместе со своей ротой принимает решение добровольно идти воевать с неофашистами на Украине. В одном из боёв был ранен в руку, за героизм награжден орденом Мужества.

Погиб боевой офицер Андрей Анатольевич Куликов под Херсоном, получив ранение, не совместимое с жизнью.

За героизм и мужество, проявленные в бою, добринца посмертно наградили вторым орденом Мужества. Герой похоронен на своей малой родине — в Добринке.

Теперь имя А.А. Куликова навечно вписано в историю Российской армии. А в музее лицея отведён стенд, посвящённый боевому офицеру.