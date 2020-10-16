Погоде вопреки. Добринские аграрии убирают сахарную свеклу в облаках пыли

В этом году «небесная канцелярия» словно испытывает на прочность наших свекловодов. Дни стоят теплые и сухие, только работай. Вот только аномально сухая погода последних месяцев внесла коррективы в ход кампании.

В ООО «Петровский агрокомплекс», где побывал корреспондент «ДВ», каждый гектар свекловичных посевов убирается с большим трудом. Невиданное дело: после прохода свеклоуборочного комбайна облака пыли еще долго не опускаются на землю. Верхний слой почвы из-за жары очень сильно спрессован. Тем не менее, суточная прибавка убранных площадей ежесуточно увеличивается в «Петровском» на 52 гектара.

Неоценимую помощь селянам оказали органические удобрения. На тех массивах, где в свое время внесли навоз, и свекла увесистей, и проблем с ее подъемом на поверхность практически нет. Так что использование органики петровцы не сбрасывают со счетов как один из инструментов получения гарантированно высоких урожаев.

Сейчас же полеводы хозяйства получают на круг по 310 центнеров корней, что является одним из лучших результатов среди добринских сельхозпредприятий. По словам генерального директора агрокомплекса Николая Мищика, в нынешней «сладкой страде» все продумано до мелочей.

– Есть в нынешней засухе и свой плюс, – говорит собеседник, – на сегодня свекла набрала отличную сахаристость, этот показатель превысил отметку в двадцать процентов. Соответственно, резко выросла цена на нашу продукцию. За одну тонну сырья в зачетном весе переработчики платят не менее трех тысяч рублей. Это позволит нам, при невысокой по сравнению с предыдущими годами урожайности, получить хорошую итоговую прибыль. Сейчас трудимся в две смены.

Свеклоуборочные комбайны «Ропа», методично нарезающие загонки, петровцы приобрели недавно. О потраченных миллионах не жалеют: техника способна работать в любую погоду, высокопроизводительна и надежна. Экипаж в составе Сергея Дорофеева и Виктора Баранова в эти дни ведет уборку в отделении №2. Их комбайн постоянно в работе, выработка растет день ото дня. Вторым агрегатом управляют Иван Черных и Виктор Титов.

– Машины используем с максимальной нагрузкой, они круглосуточно в поле, – рассказывает агроном хозяйства Андрей Крутых, – свеклу свозим в бурты на край массивов, а затем по установленному графику отправляем на сахарный завод. Сейчас наша норма – 650 тонн корнеплодов в сутки. Конвейер действует четко и слаженно. В буртах свекла долго не залеживается, большегрузы по графику вывозят ее на переработку.

Там, где сладкий урожай уже выкопан, земледельцы ведут глубокое рыхление пахотного слоя. Согласно плану севооборота, весной здесь планируют сеять ячмень и подсолнечник. Петровские свекловоды уже не первый сезон показывают высокий профессионализм и трудолюбие. Успеха добиваются в результате грамотного применения лучших технологий, эффективных удобрений и средств защиты растений.