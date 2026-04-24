Поговорили об организации выборов

На минувшей неделе в Добринском округе с рабочим визитом побывал председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов. В ходе поездки он встретился с руководителем муниципалитета Александром Пасынковым.

Напомним, 20 сентября, в Единый день голосования в Липецкой области пройдут сразу две крупные избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы и депутатов Липецкого областного Совета депутатов.

А.Н. Пасынков и С.В. Елманов обсудили вопросы подготовки и проведения предстоящей избирательной кампании. Председатель облизбиркома подчеркнул, что необходимо на каждом избирательном участке создать все условия для безопасного и комфортного голосования для избирателей, в том числе и маломобильных граждан. Отдельным вопросом обговорили как будет проходить голосование избирателей при введении красного уровня опасности в регионе и ряд других моментов.

— Со своей стороны, — заверил гостя руководитель муниципалитета, — мы приложим все усилия, чтобы наши жители смогли беспрепятственно и безопасно использовать своё избирательное право.