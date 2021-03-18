В январе-феврале 2021 года на сети ОАО «РЖД» погружено свыше 5,2 млн тонн зерновых грузов (+52,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), говорится в сообщении пресс-центра компании.

Наибольшие объемы отправлены из Курской (584 тыс. тонн, рост в 1,4 раза), Липецкой (365 тыс. тонн, рост в 2,6 раза), Тамбовской (346 тыс. тонн, рост в 1,8 раза), Саратовской (333 тыс. тонн, рост в 1,7 раза), Пензенской (239 тыс. тонн, рост в 2,6 раза), Омской (234 тыс. тонн, +32%), Орловской (228 тыс. тонн, рост в 2,1 раза) областей и Красноярского края (225 тыс. тонн, рост в 1,5 раза).

Для потребителей внутри страны по железной дороге отправлено 1,9 млн тонн зерновых (+20,9%). Экспортные перевозки составили более 3,3 млн тонн (рост в 1,8 раза), больше всего – в адрес Египта, Саудовской Аравии, Азербайджана, Турции, Монголии, Израиля, Швейцарии и Нигерии.