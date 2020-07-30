Погубивший своего пассажира пьяный водитель отправится в колонию

Приговором Лебедянского районного суда уроженец г. Воронежа признан виновным в совершении преступления , предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как установлено материалами уголовного дела, 1 августа 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля с неисправной тормозной системой и с установленными на передней и задней оси разными шинами. В ходе движения он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в левый кювет.

Машина перевернулась несколько раз через крышу, в результате чего его пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к наказанию в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 2 года 6 месяцев, сообщает прокуратура области.