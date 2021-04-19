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Отделом дознания УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего ранее судимого липчанина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Установлено, что в октябре прошлого года обвиняемый, находясь на территории, расположенной вблизи торгового центра Левобережного района областного центра тайно похитил металлический мусорный контейнер, принадлежавший индивидуальному предпринимателю. Стоимость причиненного ущерба составила 5100 рублей.

Дома, обвиняемый, распилил контейнер массой около 80 кг на части и сдал в скупку металла. Полученные денежные средства в размере 700 рублей потратил на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.