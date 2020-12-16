Поилцейские в Добринском районе раскрыли кражу полторагодовой давности

Сотрудники ОУР ОМВД России по Добринскому району раскрыли кражу чугунной плиты, CD-проигрывателя и двух алюминиевых бидонов. Ее совершили из дома дома 54-летнего жителя д. Казельки 12 июля 2019 г.

Установлен подозреваемый в совершении преступления – неработающий ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 47-летний житель соседнего населенного пункта Добринского района.

Похищенный металл сдал в скупку, вырученные деньги использовал на свои нужды, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.