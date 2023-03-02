Взаимодействие учебных заведений с предприятиями и привлечение квалифицированных специалистов в сферу экономики обсудили представители органов власти, бизнеса, вузов и ссузов Липецкой области на тематической встрече на площадке «Технопарк-Липецк».

Собравшиеся ознакомились с программами подготовки и переподготовки кадров, узнали о сервисах и преференциях для выпускников, а также о субсидиях при приеме на работу. Субсидирование найма – это поддержка для работодателей, которые трудоустраивают к себе молодых людей до 30 лет, относящихся к определенным категориям. Частичную компенсацию затрат на заработную плату выделяет фонд социального страхования по истечении первого, третьего и шестого месяцев.

Также на встрече обсудили вопросы сотрудничества бизнеса и центра занятости. Предпринимателям предложили не только помощь в поиске сотрудников, но и тренинги личностного роста. Кроме того, бизнесменам напомнили о возможности трудоустройства несовершеннолетних. По законодательству подростки от 14 до 18 лет могут быть заняты легким трудом и неполный рабочий день.

Представители липецких образовательных организаций высказали пожелание о тесном сотрудничестве с работодателями в подготовке профессиональных кадров. Кроме того, председатель Всероссийского общества глухих Марина Морозова предложила включить в учебные планы программы обучения переводчиков русского жестового языка. Это позволит молодым людям с ограничениями по слуху получать профессии. Резиденты технопарка отметили положительный опыт работы со слабослышащими и глухими людьми, с которыми прекрасно выстраивается коммуникация через слуховые аппараты и письменную речь.

«Подготовка кадров и насыщение экономики трудовыми резервами – обоюдная задача органов власти, бизнес-сообщества и образовательных организаций. При грамотном подходе и взаимодействии достигаются сразу несколько стратегических целей: трудоустройство выпускников, функционирование предприятий с возможностью расширения производств, рост доходов населения, развитие территорий, что напрямую связано с увеличением налоговых отчислений в бюджет», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.