Пока едины, мы непобедимы

В Дубовском сельском поселении чествовали неравнодушных людей, которые всеми силами помогают нашим землякам, выполняющим свой воинский долг в зоне специальной военной операции. В торжественной церемонии участвовали глава сельской администрации Денис Пригородов, волонтерская группа в составе ее координатора Алексея Атискова, добринского атамана Владимира Смольянинова, а также участника спецоперации Евгения, который буквально на несколько дней приехал на свою малую родину.

— Жители всего нашего поселения, — сказал Денис Пригородов, — с первых дней СВО стали собирать гуманитарную помощь нашим бойцам. В сельскую администрацию приносили кто что может. Одни передавали деньги, другие — продукты питания. Третьи наладили производство маскировочных сетей и блиндажных свечей. Приносили одежду и обувь. В общем, помогают всем миром. И сейчас сбор гуманитарной помощи не останавливается ни на день. Большое спасибо за это односельчанам.

В свою очередь, Алексей Атисков рассказал пришедшим в сельский клуб дубовчанам о том, как постепенно отлаживался механизм сбора гуманитарки в Добринском районе и ее доставки нашим землякам в зону СВО. Алексей, а также Владимир Смольянинов отметили активность жителей Дубовского поселения.

А участник спецоперации Евгений рассказал о своих буднях «за ленточкой». Он отдельно подчеркнул, что все бойцы очень ждут посылок из дома и всегда с трепетом в душе читают письма школьников, которые потом хранят в кармане рядом с сердцем.

— Большое спасибо каждому из вас, — сказал, обращаясь к дубовчанам, Евгений, — мы «за ленточкой» чувствуем поддержку каждого жителя Добринского района. У нас надежный тыл, поэтому Победа будет за нами!

Более 60 жителей поселения в этот день получили почетные грамоты. Среди награжденных не только были индивидуальные предприниматели, коллективы организаций и предприятий, но и отмечали простых жителей, кто вносит посильную лепту в общую Победу. О неравнодушии дубовчан говорит тот факт, что даже после небольшого концерта в честь активистов сбора гумпомощи многие поспешили в местный магазин и закупили там питьевую воду, салфетки, кофе, чтобы передать их вместе с Евгением на фронт.

В этот же день Алексей Атисков, Владимир Смольянинов и Евгений приехали на «круглый стол» к ребятам из палаточного лагеря Пушкинской школы. За чашкой чая школьники задавали самые разнообразные вопросы гостям. И отсюда Евгений уехал не с пустыми руками. От местной волонтерской группы «Монолит» была передана гуманитарная помощь, которая очень пригодится нашим землякам «за ленточкой».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркивает, что в регионе живет “много активных, неравнодушных людей, которые хотят изменить мир, сделать его лучше для всех”. “И делают это бескорыстно, волонтерские акции и проекты поднимают и других людей на добрые дела”, – отмечает Артамонов.