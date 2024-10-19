Педагоги и учащиеся школы №2 п. Добринка из команды «ГелиУм» участвовали в первом этапе интеллектуального КВИЗ-турнира, организованного областным Центром цифрового образования детей «IT-КУБ» и стали одними из лучших.

Более 30 команд из разных уголков Липецкой области собрались на это мероприятие. Добринский район представляла команда «ГелиУМ» из второй Добринской школы, в неё вошли три педагога (учитель физики и завуч Татьяна Николаевна Какоткина, учитель химии Елена Дмитриевна Лазутина (капитан команды), учитель географии Елена Михайловна Фатеева) и трое юношей-одиннадцатиклассников (Яков Годовиков, Александр Чиликин и Владислав Уколов).

— Почему у вашей команды такое интересное название? — задали вопрос капитану команды.

— Всё закономерно, — отвечает она и начинает объяснять. — Мы из второй Добринской школы. Гелий — это второй элемент таблицы Менделеева, дословно переводится как «солнце». Помните, у Владимира Маяковского в одном из стихотворений прозвучал лозунг: «Светить всегда, светить везде…». Вот и мы стараемся так поступать со своей командой.

По словам наших игроков, это состязание представляет собой интеллектуальную игру, не требующую предварительной долгой подготовки, как к экзаменам или контрольной работе.

Первая игра сезона посвящалась прошедшему Дню учителя. Мероприятие проходило в Липецке.

Всего игра состоит из 4-х туров, каждый — из 5 раундов. Они совершенно разноплановые и охватывают сферы нашей жизни от зоологии и истории до музыки и логики. Например, первый раунд назывался «Нейроразминка». Нейросеть сгенерировала изображения, игроки по ним должны были угадать пословицы. Во втором под названием «Песни про еду» педагоги с подопечными называли исполнителя, продукт и автора песни. И, конечно, подпевали. В современных композициях уже молодое поколение себя проявило. Наши учителя твёрдо заявили, что в этой командной игре одиннадцатиклассники прекрасно себя проявили, показав свои знания и эрудицию. И это, конечно, не может не радовать.

Итак, первый тур состоялся, по его итогам добринцы разделили первое место с командой из села Троицкое Липецкого района. Впереди — ещё три игры. Пожелаем знатокам удачи в борьбе за основной приз.