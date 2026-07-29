Показали знания в Рязани

В этом старинном городе недавно состоялся 16-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Одной из его участниц стала жительница Добринки Вера Владимировна Чернышова.

До того, как поехать на Всероссийский этап, она победила на региональном. Вообще, Липецкую область вместе с ней представлял Владимир Николаевич Иванов из Данкова.

— Нас там было 148 человек, приехавших от Калининграда до Камчатки, женщин по числу участников — больше, — рассказывает Вера Владимировна. — Возраст в принципе 55+, а самым старший — 80-летний мужчина из Черкессии.

До того, как начать состязания, организаторы познакомились со своими участниками по коротким материалам, заранее присланным о них. Так, нашу землячку наградили дипломами и призами сразу в двух номинациях: «Супер-бабушка» (у неё 11 внуков) и «За здоровый образ жизни» (она волонтёр, ведёт одну из групп здоровья в рамках программы «Липецкое долголетие»).

На сами задания по компьютерной грамотности отводилось два часа. Они были самыми разнообразными: построить маршрут от города до города, узнать в Надыме температуру в названный день месяца и года. Землячка для себя интересным и заковыристым определила задание, когда по фото памятника требовалось определить его героя. Ей достался Александр Сергеевич Грибоедов. Великий дипломат написал гениальное для всех веков «Горе от ума», но никогда б сам не догадался, что его личность будут устанавливать по компьютеру…

По итогу соревнований Липецкая область у мужчин оказалась на 51-м месте, у женщин — на 71-м. Золотая середина.