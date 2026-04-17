Показания счётчиков и обращения к УК липчане могут направить через чат-бот в МАХ

С 1 апреля жители многоквартирных домов Липецкой области могут передавать показания счетчиков и направлять обращения в управляющую компанию через официальный чат-бот «Госуслуги Дом», отмеченный специальным значком в MAX. Внутри чат-бота работает мини-приложение с готовыми сценариями.

Авторизоваться в чат-боте нужно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Пользователю будет доступен весь функционал: просмотр информации о своей недвижимости, передача показаний счетчиков, заявки для УК, подключение к домовому чату.

Так, показания счетчиков и обращения, направленные в официальном чат-боте «Госуслуги Дом», передаются в личные кабинеты управляющих и ресурсоснабжающих организаций ГИС ЖКХ. Сведения будут учтены в начислениях, а обращения рассмотрены в срок. Вместо ручного администрирования множества чатов и вычленения информации из общей переписки жителей в домовом чате взаимодействие с отраслью происходит с использованием привычного канала поступления информации — в ГИС ЖКХ.

Для жителей Липецкой области это означает, что теперь решать вопросы с коммунальными службами можно еще быстрее и надежнее, не выходя из привычного интерфейса мессенджера. При этом продолжает работу приложение «Госуслуги Дом», доступное во всех мобильных магазинах: им пользуются почти 180 000 жителей региона.

«Липецкая область, занимающая лидирующие позиции в стране по цифровизации, активно развивает собственные технологические решения, включая боты для анализа обращений граждан в домовых чатах», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.