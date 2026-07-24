Показатели нацпроектов выполнены в Липецкой области на 99,68%

Липецкая область заняла 15-е место среди субъектов РФ и третье в ЦФО по уровню достижения результатов национальных проектов по итогам второго квартала 2026 года с результатом в 99,68%. Высокий результат достигнут благодаря слаженной работе регионального проектного офиса и исполнительных органов Липецкой области.

На федеральном уровне отметили успехи Липецкой области в выполнении ряда показателей и мероприятий национальных проектов. В частности, регион продемонстрировал полное достижение показателей по качеству предоставляемых коммунальных услуг населению, благоустройству общественных территорий, повышению качества дорожной сети, объему экспорта продукции агропромышленного комплекса, переработке твердых бытовых отходов, лесовосстановлению, вовлечению молодежи в добровольческую и общественную деятельность.

«Выполнение нацпроектов в регионе – это показатель нашей слаженной работы, наличия чёткого плана, прозрачных механизмов контроля и управления ресурсами, направленных на решение стратегических задач», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.