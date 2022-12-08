Девяносто третий день рождения отметила уважаемый в районе человек, Герой Социалистического Труда Екатерина Сергеевна Верзилина из поселка Ильича.

Поздравить ее с праздником приехали глава муниципалитета Александр Пасынков, его заместитель Олег Малыхин и председатель районного Совета депутатов Михаил Денисов.

Екатерина Сергеевна вместе со своим супругом Константином Павловичем работала в колхозе имени Ильича, на двоих имеют более ста лет трудового стажа. Феноменальная память пенсионеров позволяет им не только без труда рассказывать про события пятидесятых-восьмидесятых годов прошлого столетия, но и декламировать наизусть стихи известных авторов.

— Отец, прочти стихотворение, — просит мужа Верзилина.

Константин Павлович, немного подумав, начинает декламировать. Все — на память, практически без ошибок и заминок. И это в девяносто один год!

— Однажды засекали по часам, — с улыбкой говорит дочь Верзилиных Надежда, — полтора часа наш папа без остановки читал стихи. Может быть, смог бы и дольше, но тогда мы устали быть участниками эксперимента.

Екатерина Сергеевна, приняв от супруга эстафету рассказчика, начинает вспоминать про основные вехи своего трудового пути. Вот она бесстрашно ведет по селу сорвавшегося с привязи колхозного быка-производителя, вот получает инструкцию от электрика, какие рубильники включать на зерновом току, а вот выступает на общем собрании жителей села в присутствии высоких чинов из области и Москвы.

Ее неиссякаемый оптимизм, вера в лучшее и любовь к родной земле вызывают уважение.

Мы внимательно слушаем, ведь перед нами — живая история. А я смотрю на ее натруженные руки. Ведь именно они в свое время ковали трудовые рекорды, а биография именинницы неразрывно связана с работой на родной добринской земле. Преданность и ответственное отношение к делу позволили ей заслужить признательность, почёт и уважение среди земляков.

Благодаря неравнодушию, активной жизненной позиции она неоднократно избирались депутатом различных уровней. Признание трудовых заслуг пришло в 1971 году. За перевыполнение планов очередной пятилетки Екатерину Верзилину представили к Ордену Ленина. Через два года ее звено получило на круг по 506 центнеров сладких корнеплодов. За это ей присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Высокую награду она получала в областном центре, вместе с первым секретарем Добринского райкома КПСС, ныне покойным Виктором Васильевичем Донских. Когда ей предоставили слово, поначалу немного оробела, а потом сказала так, что весь зрительный зал аплодировал ей стоя.

Глава Добринского района Александр Пасынков от имени всех добринцев поздравил виновницу торжества с днем рождения.

— Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни и простого человеческого счастья. Нам есть на кого равняться! — сказал он.