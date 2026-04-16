Покупки под дождём

В Чистый четверг в Добринке прошла традиционная предпасхальная ярмарка. Свои торговые точки развернули предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители округа и области.

Дождливая погода, конечно же, испортила предпраздничное настроение и продавцам, и покупателям. Своё желание приехать в Добринку ранее изъявили более 150 предпринимателей всех форм собственности, но по факту их было несколько меньше.

Были машины с зерном, у которых сразу же образовались очереди из покупателей. Традиционно повышенным спросом пользовалась палатка с молочной продукцией и сыром наших соседей из Тамбовской области. Был представлен большой ассортимент пасхальной сдобы. Свою продукцию выставил и Добринский общепит. Их куличи получаются всегда ароматные и вкусные.

А предпринимательница из Эртиля Воронежской области привезла на ярмарку пасхальную продукцию, сделанную из шоколада и зефира.

Весна — время садово-огородных работ. Саженцы различных плодовых деревьев, кустарников ягодных культур, цветов были также представлены в широком ассортименте.