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Прокуратура Чаплыгинского района Липецкой области пресекла нарушения федерального законодательства об охране и использовании недр в деятельности МУП «Чаплыгинский водоканал».

Установлено, что на балансе МУП «Чаплыгинский водоканал» находятся 94 артезианских скважины, которые эксплуатируются для добычи подземных вод.

На момент проверки МУП «Чаплыгинский водоканал» не имел лицензии на 87 артскважин, которые находились в стадии переоформления.

В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Поскольку МУП «Чаплыгинский водоканал» осуществлял добычу пресных подземных вод без лицензий, в отношении руководителя предприятия прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ.

Наряду с этим в адрес учредителя и руководителя организации прокурор внес представления об устранении нарушений законодательства о недропользовании, полнота и своевременность исполнения которых взята прокуратурой на контроль.