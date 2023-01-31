Подписание договора о сотрудничестве с ДОСААФ Липецкой области состоялось в военно-патриотическом лагере «Авангард». Документ предполагает еженедельные занятия с курсантами смены для ознакомления с полевой телефонной связью и специальной радиоаппаратурой.

Военно-патриотический лагерь «Авангард» расположен в селе Горицы Добровского района и рассчитан на одновременное обучение 120 курсантов. На территории есть все необходимое: учебные, жилые корпуса, спортивные площадки, созданы хозяйственно-бытовые условия. Для максимального вовлечения молодых людей в учебный процесс приобретено современное оборудование и тренажеры. Территория лагеря находится под круглосуточной охраной. Здесь оборудован интерактивный тир, есть класс по тактической медицине, кабинет по сборке-разборке оружия. Курсантам преподают робототехнику и информационную безопасность, проводятся занятия на свежем воздухе – скалодром, верёвочный городок, лазертаг.

«Замечательные условия для проживания и обучения. А самое главное – здесь интересно. Отличная материальная база, профессиональные преподаватели. Ребята должны становиться мужчинами, которые будут любить свою Родину и будут её защищать. Уверен, что подготовка в этом лагере многому научит будущих защитников», – отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время открытия лагеря в ноябре прошлого года.

Как сообщили организаторы, учебные сборы для старшеклассников длятся пять дней. Под руководством опытных инструкторов и педагогов здесь изучают несколько военно-учётных специальностей. Сейчас в «Авангарде» обучаются 82 старшеклассника липецких школ. Учебная программа включает тактическую и огневую подготовку. Особое внимание уделяется физической подготовке и патриотическому воспитанию. Ребят познакомят со строевыми приемами, расскажут о современном оружии, научат пользоваться противогазом и соблюдать дисциплину. С момента открытия лагеря проведено восемь смен, в которых приняли участие более 600 учащихся школ Липецкой области. Благодаря сменам, число тех, кто планирует связать дальнейшую жизнь с обучением в профильных вузах (МО, МЧС, МВД РФ), увеличилось до 18 человек. Желание далее заниматься единоборствами возникло у шести юношей.

В планах – строительство в «Авангарде» многофункциональной полосы препятствий, тактического учебного поля, тира, спортивных площадок и строевого плаца. На территории лагеря будут проводиться не только учебные сборы, но и курсы повышения квалификации для учителей, педагогов-организаторов ОБЖ.

ВПЛ «Авангард» создаются по всей стране при поддержке Минобороны и Министерства просвещения Российской Федерации. Идею создания таких центров поддержал Президент России Владимир Путин. Их основная задача – развивать командный дух, чувство ответственности за себя, родных и близких, знакомить с передовыми технологиями оборонной промышленности и улучшать физическую подготовку молодежи.