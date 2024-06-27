Мария Алексеевна ГОРШКОВА много повидала на своём долгом веку. До войны, будучи девчонкой, трудилась в колхозе трактористкой. Потом грянула война. Вручили повестку на фронт…

— Моя мама родилась в 1920-м году в большой крестьянской семье с 6-ю детьми в Данковском районе, в селе Хрущёво-Подлесное, — рассказывает Галина Николаевна Долматова, жительница 2-й Александровки. – Её отец и мать, чтобы прокормить семью, в какой-то период подались на заработки в Москву, там наш дед был ломовым извозчиком, бабушка устроилась домработницей.

Мария хорошо училась, в родном селе окончила семилетку, но нужда заставила не в десятилетке дальше продолжать учёбу, а идти на двухмесячные курсы трактористов. Тяжело девчонкам было!

— Работала она на первом советском тракторе ХТЗ (Харьковский тракторный завод) с железными колёсами, без кабинки, — продолжает Галина Николаевна, — мама вспоминала всегда, как они завидовали тем, у кого эти кабины были, ведь вся пыль и грязь им доставалась. Хорошо, что Дон рядом, в тёплую погоду можно и помыться, и с себя одежду постирать. А вот в слякоть…

Ещё М.А. Горшкова своим детям и внукам рассказывала, что страшно девушкам бывало, когда трактор останавливался, заглохнув. Вроде и учились, а всё равно досконально не разбирались в своей технике. Просили о помощи старших товарищей. Как бы то ни было, сезон Мария хорошо отработала, заработав целых пять пудов хлеба. Это немало по тем временам. Кормилицей сама в 17 лет стала для семьи.

И всё-таки ей так хотелось учиться! Поехала в столицу к родителям, поступила в библиотечно-торговый техникум. На тот момент престижное учебное заведение, курировала его сама Надежда Константиновна Крупская. Машенька и там себя показала хорошей ученицей. Только до декабря пришлось в техникум походить: зимней одежды не было, обувка разорвалась. И она бросила учёбу. Н.К. Крупская присылала письмо домой, чтоб возвращалась. «Такие ученицы нам нужны», — убеждала Надежда Константиновна свою подопечную. Но не суждено, видно, Марии Алексеевне было продолжить учёбу.

По примеру матери устроилась она нянькой в одну из столичных семей. Хозяева хорошие, уважительные и уважаемые люди, работали в руководстве на одном из заводов Москвы. Только и тут не так уж долго пришлось понянчиться: началась война. Завод вместе с хозяевами эвакуировали далеко на восток. К столице подходили фашисты. И девушка вновь вернулась на малую родину. Хорошо, что успела приехать.

— Но отдыхать не пришлось: маму направили сразу же копать противотанковые рвы в Тульскую область. Как им жутко там приходилось под бомбёжками! Голодные и холодные, со стёртыми до крови ладонями, они копали эти огромные рвы, чтобы остановить фашистские танки.

Вот вернулась Маша из Тульской области, а тут уже её повестка на фронт дожидается.

Осенью 1942-го Марию Алексеевну призвали в прачечный отряд, только она ничего не стирала, её направили охранять склады с оружием. Дома потом рассказывала, как страшно на войне было, говорила и про пленных немцев, что есть просили. Жалко их было…Так на фронте провоевала полгода и тяжело заболела. Привезла справки о своей демобилизации, их забрали весной 1943-го в сельсовете, так и до конца её дней не вернули.

За доблестный труд во время Великой Отечественной войны Марию Алексеевну Горшкову наградили медалью.

— Без тех документов мы ничего не могли доказать, — говорит дочка фронтовички. – По возвращении она работала налоговым агентом. Вышла замуж в октябре 1945-го за нашего отца Николая Петровича Горшкова — фронтовика, тяжело раненного в ногу. В 1946-м, 1949-м и 1955-м появились на свет мы, их дети.

Папа работал в колхозе счетоводом сначала, потом парторгом и бухгалтером. Мама же в колхозе трудилась до 75 лет. Её трудолюбию и сноровке мог позавидовать любой молодой человек. Поскольку наш отец имел серьёзное ранение, то и дома основную работу, пока мы не подросли, выполняла тоже она. В 1980-м пережила великое горе: похоронила молодым сына, который тяжело болел. Папа умер в 1992-м.

Женщину без мужа недобрые земляки стали обижать, украли зерно. И дочь Галина забрала Марию Алексеевну на проживание к себе, в Добринский район. Так во Второй Александровке М.А. Горшкова прожила без малого 20 лет (до 2015-го года), похоронена в Мазейке.

Фронтовичка, ветеран труда М.А. Горшкова много лет прожила у дочери Г.Н. Долматовой во 2-й Александровке, похоронена в Мазейке.

Тут по-прежнему удивляла соседей дочери своей работоспособностью, когда почти до 95 лет помогала ей на огороде и во дворе с курами-цыплятами. До последних дней бабушка Маша не оставляла и своё главное увлечение (оно же учение) – чтение книг.

— В местной библиотеке, не говоря уж про нашу домашнюю, мама перечитала все до одного экземпляра, и я ей потом стала привозить книги из районной библиотеки. Тяга к знаниям у неё была очень велика, но так уж сложилась судьба. Да ещё война столько горя принесла, жизнь искалечила.

Тут стоит сказать, что не выучившаяся когда-то в техникуме Мария Алексеевна сделала всё, чтоб её дети получили образование. Моя собеседница, поведавшая нам эту историю, стала учителем, долгое время возглавляла школу во 2-й Александровке, ещё одна дочь Татьяна – работала бухгалтером. Мама Мария ими гордилась.