Реализацию проекта «Бережливое производство» в консультативной поликлинике Липецкой областной клинической больницы (ЛОКБ) оценил сегодня глава региона Игорь Артамонов.

Руководитель области познакомился со всеми нововведениями, расспросил о маршрутизации пациентов, внимательно осмотрел кабинеты специалистов, которые уже завтра утром будут здесь принимать жителей региона. В обновленной консультативной поликлинике ЛОКБ прием ведут 30 врачей по 19 специальностям. Количество посещений составляет 600-650 человек в смену.

На ремонт поликлиники, который начался год назад, израсходовано около 15 миллионов рублей, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области. В рамках проекта «Бережливое производство» была создана новая модель регистратуры, а также осуществлена организация доступной среды. Для наиболее полного удовлетворения запросов пациентов провели опрос свыше 500 человек и получили около 1000 предложений. Все они учтены в процессе ремонта и внедрения бережливых технологий.

«Это большой шаг вперед, – сказал после осмотра отремонтированной поликлиники Игорь Артамонов. – Таким и должно быть учреждение здравоохранения – удобным, светлым, уютным. Мы стремимся к тому, чтобы все поликлиники в регионе были такими же. Кроме того, будем открывать новые фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики. У нас большие планы в сфере здравоохранения, и деньги на их реализацию уже выделяются».

В холле учреждения пациентов встречает новая приемно-информационная зона, визуальная организация которой была смонтирована по типу «ресепшен». Для удобства обслуживания населения, в том числе для маломобильных групп установлена специальная административная стойка. С учетом эргономики по системе 5S изменились рабочие места регистраторов, ведение документации теперь будет осуществляться ими в электронном виде, а это значит, что и время ожидания у стойки регистратора для пациента займет несколько минут.

В холле учреждения пациентов встречает новая приемно-информационная зона, визуальная организация которой была смонтирована по типу «ресепшен». Для удобства обслуживания населения, в том числе для маломобильных групп установлена специальная административная стойка. С учетом эргономики по системе 5S изменились рабочие места регистраторов, ведение документации теперь будет осуществляться ими в электронном виде, а это значит, что и время ожидания у стойки регистратора для пациента займет несколько минут.

Кроме того, расширилась регистратура, теперь в ней шесть окон. И при необходимости есть возможность добавления дополнительных пунктов обслуживания и разделения потоков пациентов по ОМС и ДМС. Также в учреждении полностью осуществлен переход на электронные направления в работе: оптимизировано движение медицинской документации, внедрены электронные амбулаторные карты, электронная форма договора по ДМС, платным услугам, ЛИС (анализы), результаты обследований.

Для повышения информированности посетителей разработана новая навигация, установлен инфокиоск с полным набором информации для пациента вплоть до адресов аптек и маршрутов автобусов. Ориентировать, а в некоторых случаях сопровождать пациента, будет администратор зала. Удобное расположение инфомата и помощь администратора позволят избежать очереди пациентов. Разнообразные опции инфокиоска Игорь Артамонов протестировал в первую очередь. Ему также рассказали, что любой посетитель поликлиники при необходимости с помощью сотового телефона может связаться напрямую с главным врачом медицинского учреждения.

За время ремонта сотрудники областной консультативной поликлиники создали и позитивный имидж медработника, в основу которого легли корпоративная культура и высокие профессиональные качества. Это фирменное приветствие с позитивной интонацией и улыбкой, доброжелательность, четкие алгоритмы работы. В лечебном учреждении позаботились и о комфортных условиях для пациентов. В зале ожидания работает система кондиционирования, достаточное количество мягких сидячих мест, кулеры с водой, телевизор, детский уголок, зарядные устройства для сотовых телефонов. Для маломобильных пациентов предусмотрены специальные туалетные комнаты.