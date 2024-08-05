Обновление поликлиники на Соколе в Липецке идет параллельно с капитальным ремонтом пятиэтажки, в которой она расположена. Областной Фонд капремонта меняет внутренние коммуникации и фасад, он будет в тон соседним домам.

В ходе капитального ремонта самой поликлиники демонтированы инженерные сети, двери, полы, ряд кирпичных перегородок. Смонтированы электрическая проводка, трассы под системы кондиционирования, водопроводной и канализационной систем, сделана стяжка полов. Рабочие монтируют новые перегородки, систему отопления. Внутренняя отделка будут с использованием природных материалов. Бежевые оттенки, широкие светлые коридоры, зоны ожидания с удобными диванами, функциональные кабинеты врачей – поликлиника будет красивой и современной.

Всего в регионе в этом году обновят 11 поликлиник. «На капительный ремонт поликлиник из областного бюджета выделен миллиард рублей. Модернизация первичного звена здравоохранения крайне важна для обеспечения доступа к качественной медицинской помощи и повышения уровня здоровья населения. Это создаёт основу для эффективной профилактики заболеваний, их раннего выявления и своевременного лечения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.