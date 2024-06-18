Ремонт в Липецкой городской поликлинике №1 на улице Советской идет полным ходом. Рабочие проводят перепланировку помещений, выравнивают полы, штукатурят стены, прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают сантехнику и меняют систему вентиляции. Обновятся все внутренние пространства, а также фасад – после капитального ремонта он будет утепленным и вентилируемым. Оформление входных групп изменится в соответствии с нормативами и требованиями доступности, в инфекционный бокс будет сделан отдельный вход. Ремонт проводится сразу на всех этажах – цокольном, первом и втором.

Особенно преобразится холл первого этажа – он станет почти в два раза просторнее, регистратура будет открытой, появятся современная зона для отдыха, игровая для детей, а также фудкорт с горячим чаем, кофе, соками, бутербродами и выпечкой. В качестве украшения предполагается сделать декоративные панно с листьями липы. Цветовое решение – максимально светлое. Для оформления коридоров выбрана двухцветная гамма – светло изумрудный и молочный цвет. Также будет сделано современное освещение. Большое внимание уделено современным устройствам климат-контроля. Отопление и кондиционирование в кабинетах и коридорах позволит создать максимально комфортные условия в любое время года.

Модернизация затронет и материально-техническое оснащение – оно будет приведено в соответствие с современными стандартами, то есть появятся инфоматы для самозаписи, светодиодные экраны с информацией о времени работы врачей, стойки для подзарядки мобильных телефонов.

На время ремонта оказание первичной медико-санитарной помощи прикрепленным пациентам городской поликлиники №1 организовано в здании детской поликлиники №1 на улице Зегеля, 9а.

Также ремонт на этой неделе начался в поликлинике Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». Прием пациентов пока проводится на улице Коммунистическая, 24. В поликлинике на Тракторном строители проводят подготовительные работы для возведения новых входных групп большего размера и гидроизоляцию фундамента. В учреждении запланирован капитальный ремонт внутренних пространств, включающий в себя полную замену всех инженерных систем, косметический ремонт помещений, установку утепленного вентилируемого фасада, оформление входных групп в соответствии с нормативами.

В этом году по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова выделен один миллиард рублей на развитие и укрепление здравоохранения. Средства направят на ремонт 10 медицинских организаций, из них шесть находятся в Липецке. Это поликлиники №№1, 2, 4, Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», поликлиника на улице Коммунистической, 24, детские поликлиники №№1 и 2 – как одно учреждение.

В каждом учреждении будет реализован проект «Доступная среда». Размещение кабинетов по этажам изменится с учетом того, что ими пользуются и маломобильные граждане. В частности, на первых этажах будут размещаться наиболее востребованные кабинеты: лаборатории, процедурные и прививочные кабинеты и тому подобные.

«Граждане должны иметь возможность получать медицинские услуги в комфортных условиях. Если человек пришел за лечением – это не должно стать дополнительным испытанием. Если гражданин хочет просто проверить свое здоровье – это тоже не должно вызывать каких-то затруднений. Здравоохранение должно стать максимально человекоориентированным», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.