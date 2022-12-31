Капитальный ремонт завершён в поликлинике Лебедянской центральной районной больницы. Работы проведены в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Сумма финансирования составила около 13 млн рублей. В открытии обновлённого медучреждения принял участие первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

«Отремонтированная поликлиника в Лебедяни стала современной, уютной, комфортной для пациентов. Её обновили в рамках исполнения предвыборных обещаний губернатора Игоря Артамонова. И она не единственная такая в регионе. В этом году в сфере здравоохранения Липецкой области произошли внушительные изменения. По нацпроекту «Здравоохранение» мы построили девять медучреждений, тридцать больниц и поликлиник отремонтировали. На закупку нового медицинского оборудования было направлено 1,2 миллиарда рублей. Наше здравоохранение становится высокотехнологичным, удобным для пациентов. Очень важно, что повышается уровень оказания медицинских услуг муниципалитетах», – прокомментировал Александр Рябченко. Здание 2003 года постройки требовало серьёзного ремонта. В помещениях обновили стены, полы, лестничные марши, заменили двери, улучшили системы водоснабжения и водоотведения, установили новые радиаторы отопления, оптимизировали логистику потока клиентов, создали все условия для комфортного пребывания пациентов в лечебном учреждении.

Между корпусами теперь есть тёплый переход. Раньше из детского отделения на рентген приходилось водить или перевозить малышей через улицу. Сейчас транспортировка маленьких пациентов не вызывает таких сложностей, и, конечно, это более комфортно для маленьких пациентов.

Мощность поликлиники рассчитана на 500 человек в смену. На обслуживании медучреждения – около 40 тысяч пациентов. Количество медицинского персонала – 269 человек, из них 66 врачей и среднего медперсонала 203 человека. Работают узкие специалисты – кардиолог, невролог, ЛОР, офтальмолог, нарколог, психиатр, врач общей практики, онколог, инфекционист, хирург, фтизиатр и логопед. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объёме.