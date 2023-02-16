В праздничные дни февраля и марта 2023 года государственные медицинские организации Липецка и Липецкой области будут работать по особому графику. Взрослые и детские поликлиники, а также стоматологические клиники не будут работать 23, 26 февраля и 8 марта. А 24 и 25 февраля – по графику субботнего дня, вызовы во взрослых поликлиниках будут приниматься до 14:00 часов, в детских – до 13:00.

Травмпункты Липецка в ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» (ул. Космонавтов, 39), ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского,10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, 24) работают в круглосуточном режиме. Детей будут принимать в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская,6а). Подростки 15-17 лет могут обращаться в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» и ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 Липецк-Мед».

Также в круглосуточном режиме будут работать травмпункты города Ельца, расположенные в поликлинике ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 имени Н.А. Семашко» (ул. Советская, 62), детской поликлинике ГУЗ «Елецкая городская детская больница» (ул. 220-й Стрелковой дивизии, 1В).

Экстренная госпитализация осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров. За экстренной офтальмологической помощью можно обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35). Нуждающимся в срочной стоматологической помощи пациентам следует направляться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22).