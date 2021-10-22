График работы медицинских учреждений регоина в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября был озвучен сегодня на заседании оперштаба. Как сообщил начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков, вакцинация населения в эти дни будет продолжена, стационары будут работать как обычно.

Работа амбулаторно-поликлинических отделений будет организована в соответствии со следующим графиком:

30 октября, 5, 6, 7 ноября – по графику субботнего дня с приёмом вызовов для участковой службы до 12:00 и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00, для оказания неотложной помощи приём вызовов до 17:00, обслуживание вызовов до 19:00, (детские поликлиники: с приёмом вызовов для оказания неотложной помощи до 14:00);

31 октября – по графику выходного дня (организована работа мобильных бригад для обслуживания вызовов на дом и проведения диагностики новой коронавирусной инфекции);

с 1 по 3 ноября по графику рабочей недели;

4 ноября по графику праздничного дня;

С целью профилактики возникновения локальных очагов инфекции в медицинских организациях будет продолжена работа мобильных бригад для оказания медицинской помощи на дому и своевременного лабораторного обследования методами экспресс и ПЦР-диагностики лицам с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию; обеспечен регулярный обзвон пациентов с хроническими заболеваниями в целях предупреждения посещения ими поликлиники; организовано проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции 30 октября, 1,2,3, 4, 5, 6 и 7 ноября (в соответствии с графиком проведения вакцинации); организовано медицинское наблюдение за лицами, вакцинированными от COVID-19, за больными и контактными с больными коронавирусом: выдача листка временной нетрудоспособности, проведение обследования по показаниям; обеспечен забор и доставка биологического материала и лабораторная диагностика коронавирусной инфекции в ежедневном режиме.