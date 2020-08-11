Полилингвальная школа строится в Липецке

Строительство новой школы активно ведётся в Европейском микрорайоне города Липецка. Уже заканчивается кладка третьего этажа. Залиты чаши для бассейнов. Их будет два: 25-метровый для старшеклассников и 9-метровый для учеников начальной школы.

Сейчас на объекте трудятся порядка 200 специалистов. Работы ведутся как на территории возле школы, так и в самом здании, где штукатурят кабинеты, актовый и спортивные залы. Там, где не мешает техника, специалисты уже приступили к благоустройству. В ближайшее время планируют начать отделку фасада.

Образовательное учреждение строится по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Новая школа рассчитана на 800 детей. Планируется, что первых учеников она встретит в сентябре 2021 года. Ведущим профилем станет иноязычное образование. Причём в старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке.

Строительство образовательных учреждений находится на контроле главы администрации Липецкой области. Игорь Артамонов подчёркивает, что работы необходимо выполнять качественно и в срок, а образовательный процесс в школах региона должен непрерывно модернизироваться.

«Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».