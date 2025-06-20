Полимерную упаковку для медицины и промышленности будут выпускать в Липецкой области

В ОЭЗ «Липецк» новый резидент. На ПМЭФ-2025 вице-губернатор региона Сергей Курбатов подписал соглашение с генеральным директором компании ООО «СР Полимер» Сергеем Бизиным, которое подразумевает строительство на Грязинском участке ОЭЗ «Липецк» предприятия по производству полимерных упаковочных изделий медицинского и промышленного назначения. Инвестиции в проект составят 255 млн рублей. Предполагаемый объём производства – 240 тонн готовой продукции в год. Основными продуктами проекта являются: рукава, полурукава, мешки, медицинские пакеты, стрейчхуд пленка, агрорукава, контейнеры.

«Этот проект особенно ценен своей двойной направленностью – он будет обеспечивать как медицинские учреждения, так и промышленные предприятия качественной упаковкой отечественного производства, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Липецкая область последовательно укрепляет свои позиции как центр передовых производств. Новое предприятие не только закроет потребности местных компаний, но и будет поставлять продукцию по всей России».

Завод будет оснащён современным оборудованием. Запуск производства планируется на 2027 год с постепенным увеличением производственных мощностей. Выход на проектную мощность – в 2031 году. На предприятии будет создано более 30 рабочих мест. Основными клиентами станут промышленные производства и медицинские компании Российской Федерации.