100 баллов за экзамен по литературе набрала ученица гимназии №1 города Липецка Полина Алабичева. Она рассказала о своем пути и поделилась важными советами:

«Я знала, что буду сдавать литературу, уже в 5 классе. Мне всегда был интересен этот предмет, я любила читать, погружаться в произведения, размышлять о них. Думаю, большое влияние на меня оказала наша учительница русского языка и литературы Оксана Владимировна Черникова, на уроках которой мы узнавали, как проникнуть в глубину человеческой души, понять чувства героев. В 9 классе я писала контрольную работу по литературе, а в 10 наконец-то почувствовала близость ЕГЭ и поняла, что нельзя терять время. Основательная подготовка у меня началась в июле перед 11 классом, и почти год я читала, писала, снова читала и перечитывала, писала и переписывала. Это был сложный путь, я разочаровывалась в своем выборе и, к сожалению, в самой себе, но мои педагоги и родители поддерживали меня каждую минуту и вселяли веру, что хотя бы попробовать точно стоит. Последний месяц я старалась закрепить все необходимое, повторить, выучить, стремилась сделать то, что в моих силах, чтобы после экзамена понимать, что все, что зависело от меня, было реализовано. И в конечном итоге мои старания окупились! Что я пожелала бы будущим одиннадцатиклассникам? Понимания, что переживать-это нормально, бояться-это не плохо, плохо перестать пытаться. А из «дельных» советов — больше практикуйтесь, потому что в литературе 50% успеха-постоянная практика и анализ своих ошибок. Не надейтесь успеть все в последние месяцы: наверстать вы сможете, но какой ценой! Не откладывайте произведения, которые кажутся вам скучными, потому что есть шанс, что именно сейчас-момент, когда «Повесть о полку Игореве» или «Война и Мир» окажется именно тем откровением, в котором вы нуждаетесь. Найдите плюс экзамена лично для себя; я, например, думала о том, что даже если мои баллы не будут высоки, я уже вынесла многое-любовь к русской литературе. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Литературу!»