Политические партии получат право отзыва членов избирательных комиссий

Сегодня комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого облсовета рассмотрел поправки в законы «Об избирательной комиссии Липецкой области», «Об избирательной комиссии муниципального образования в Липецкой области» и «О статусе, порядке формирования и полномочиях территориальных и участковых избирательных комиссий в Липецкой области». Документы разработаны в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Политическим партиям предоставляется возможность отзывать членов избирательной комиссии Липецкой области, избирательной комиссии муниципального образования, а также территориальных и участковых комиссий, которые были назначены на основе их предложений. Для этого необходимо внести мотивированное представление об отзыве члена избирательной комиссии вместе с предложением по новой кандидатуре. При отсутствии такого предложения документы об отзыве не рассматриваются.

Также устанавливаются сроки принятия решения органом, назначившим члена избирательной комиссии, о досрочном прекращении его полномочий и назначении нового члена комиссии либо об отказе в удовлетворении представления об их досрочном отзыве.

Комитет проходил в режиме открытого заочного голосования. На следующей неделе законопроекты будут вынесены на рассмотрение сессии.