Полицейские и родители объединились для профилактики сезонных дорожных рисков в Липецкой области

В связи с сокращением светового дня и ухудшением погодных условий в осенне-зимний период автоинспекторы Липецкой области совместно с активистами родительских патрулей проводят комплекс мероприятий, направленных на снижение сезонных дорожных рисков.

Полицейские утверждают, что одним из обстоятельств, способствующих увеличению числа ДТП в осенне-зимний сезон является отсутствие световозвращающих элементов на детских вещах и аксессуарах в тёмное время суток. Об этом инспекторы и активисты родительского объединения говорили с учащимися младших классов села Лавы Елецкого округа. Представители правопорядка рассказали о том, какие виды световозвращателей существуют, как их правильно размещать на одежде или рюкзаках, отметили важность применения «светлячков» у транспортных магистралей в вечерние часы. С помощью родителей дети изготовили световозвращающие наклейки на рюкзаки.

Не менее важной для автомобилистов в нестабильных погодных условиях остаётся безопасная перевозка маленьких пассажиров в салонах транспортных средств. Специальный рейд по проверке безопасной транспортировки детей провели сотрудники Госавтоинспекции и члены родительского патруля, действующего на базе детского сада «Солнышко» села Тербуны. Полицейские подробно проинформировали водителей о важности детских удерживающих устройств и способах их установки. Родители вручали маленьким пассажирам световозвращатели, призывали взрослых не игнорировать условия безопасности при перевозках детей.

«Профилактика дорожного травматизма, особенно среди детей, требует консолидации усилий власти и общества. Совместные рейды ГИБДД и родительских патрулей — это мера, которая позволяет не только выявить нарушения, но и донести до каждого взрослого его личную ответственность за жизнь и здоровье юных пешеходов и пассажиров», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.