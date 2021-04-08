Сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району раскрыта кража мопеда, совершенная 1 апреля в с.Телелюй от дома 51-летнего гражданина.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 10 800 рублей.

Задержан подозреваемый в совершении преступления – неработающий 19-летний житель Усманского района.

Сотрудниками полиции похищенный мопед у подозреваемого изъят и возвращен потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по пункту “в” части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.