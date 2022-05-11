Происшествия

Полицейские раскрыли кражу, совершенную на территории фермерского хозяйства в Добринском районе

3 часа назад
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В ОМВД России по Добринскому району 10 мая обратилась 48-летняя гражданка с заявлением о том, что этот день рано утром в д. Веселовки с территории фермерского хозяйства неизвестными путём свободного доступа с сельскохозяйственной техники совершена кража шести АКБ и восьми светодиодных плафонов с бочек для полива, а также путём открытия замков из сарая и дома совершена кража АКБ, набора инструментов и шуруповёрта.

Ущерб потерпевшая оценила в 150 000 рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и доставлены в отдел полиции двое неработающих ранее судимых за грабеж жителей Добринского района, 22 и 25 лет. Похищенное изъято и возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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