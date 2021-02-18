Сотрудники ОМВД России по Добринскому району раскрыли ранее совершенный угон автомобиля.

В одном из сел Добринского района двое приятелей распивали спиртные напитки. Потерпевший после обильного употребления спиртных напитков уснул в своем автомобиле, а его приятель, увидев, что ключи от автомобиля находятся в замке зажигания, решил проехаться по своим делам, при этом разрешения у хозяина автомобиля на поездку не спрашивал.

Далеко уехать не удалось, его остановили сотрудники ГИБДД.

В отношении подозреваемого, 32-летнего жителя Добринского района, возбуждено два уголовных дела по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Примечательно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в алкогольном опьянении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.