Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) по заявлению местного жителя о хищении принадлежащего ему имущества.

Заявитель, вернувшись вечером с работы, припарковал свой автомобиль возле одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Радиотехнической в Ельце, «поставил на сигнализацию» и ушёл домой.

Утром спустился к машине и увидел, что на колёсах отсутствуют декоративные колпаки на общую сумму 11 600 рублей.

В кратчайшие сроки сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установмлен 20-летний ельчанин.

Его задержали и доставили в отдел полиции, где тот дал признательные показания и выдал похищенное имущество, которое не успел реализовать.

В настоящий момент в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.