Вечером 6 февраля в ходе патрулирования жилого массива в Правобережном районе областного центра внимание сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Липецку привлек молодой человек. В процессе беседы гражданин был взволнован, всячески пытался быстрее завершить разговор, сообщал, что он очень торопится.

По подозрению в употреблении и хранении наркотических средств гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции. В ходе личного досмотра у задержанного в левом кармане надетой на нем рубашки был обнаружен и изъят сверток синего цвета с содержимым веществом.

Согласно справке эксперта, 36-летний гражданин хранил при себе 1,10 грамм синтетического наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ».

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.