В ОМВД России по Елецкому району Липецкой области 4 июня обратилась 61-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 4 июня в пять вечера неизвестный путем свободного доступа с луга у пруда в с. Каменское совершил кражу зааненской безрогой козы стоимостью 12000 рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 27-летний житель Задонского района.

В тот день группа молодых людей отдыхала у пруда в с. Каменское. Внимание подозреваемого привлекла коза необычной породы, пасущаяся неподалеку. Молодой человек, отвязав козу, отвел ее к месту пикника, стреножил и, положив в багажник машины, отвез домой для разведения данной породы.

Животное изъято и возвращено хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.