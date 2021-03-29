На территории Добринского района в марте проходила акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой сотрудники ОМВД России по Добринскому району встретились с учащимися МБОУ СОШ п. Петровский.

Старший инспектор ПДН майор полиции Е.А. Глотова провела с учащимися беседу по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, групповой преступности и преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказала о распространении наркомании и токсикомании среди детей и подростков, разъяснила несовершеннолетним уголовную и административную ответственность за совершение противоправных деяний в этой сфере.

Инспектор ПДН Н.В. Токмакова рассказала школьникам о «телефонах доверия», по которым несовершеннолетние могут рассказать о своих проблемах. В конце встречи учащимся раздали информационные памятки.