16 апреля в обеденное время в ходе осуществление охраны общественного порядка в Левобережном районе областного центра внимание сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Липецку привлекли двое молодых людей – парень и девушка. Во время диалога граждане заметно нервничали и проявляли признаки беспокойства. По подозрению в хранении и употреблении запрещенных веществ 20-летняя девушка и 21-летний парень были доставлены в дежурную часть. Оба они проживают в г. Елец. В ходе личного досмотра из рюкзака, находящегося при девушке, изъята косметичка, в которой было обнаружено четыре полимерных пакетика и сигарета с содержимым внутри. Согласно справки эксперта об исследовании вещества, оно является синтетическим наркотическим средством общей массой 8,02 грамма. В свою очередь у молодого человека в кармане куртки был обнаружен и изъят полимерный пакет, который также в соответствии со справкой эксперта является синтетическим наркотическим средством, массой 0,90 грамма.

На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде надлежащем поведении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ).

За совершение аналогичных преступлений в минувший выходные сотрудниками ППС были задержаны 23-летний липчанин, ранее судимый за грабеж, хранивший при себе 0,43 грамма синтетического наркотика, 20-летний липчанин, ранее также судимый за грабеж, у которого было обнаружено и изъято 0,9 грамм смеси, содержащей в своем составе мефедрон, 19-летнего молодого человека задержали с двумя таблетками метамфетамина.

По всем фактам незаконного хранения запрещенных веществ возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.